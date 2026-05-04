Juan Pablo Valdés se reunió con el presidente del STJ y el fiscal general

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este lunes una mesa de trabajo con las máximas autoridades del Poder Judicial. El encuentro, que se desarrolló al mediodía en el despacho oficial de Casa de Gobierno, marcó el inicio de una agenda conjunta para profundizar la calidad de las instituciones correntinas.

De la reunión participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Horacio Semhan, y el Fiscal General, César Pedro Sotelo. La comitiva oficial se completó con la presencia del Fiscal de Estado, Horacio Ortega, y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, lo que subraya la relevancia técnica y económica de los temas abordados.

Se destacó la importancia de garantizar la división de poderes, la autarquía del Poder Judicial y el principio de intangibilidad. Estos conceptos, sumados a la defensa constitucional de la imparcialidad de los jueces, fueron ratificados como ejes esenciales para asegurar la independencia de la justicia.

Políticas públicas y acuerdos institucionales

Este encuentro representa la primera instancia de una serie de reuniones orientadas a lograr acuerdos sobre políticas públicas y consolidar la institucionalidad de Corrientes.

Tanto los representantes del Poder Judicial como del Ejecutivo Provincial coincidieron en que el trabajo coordinado y el respeto mutuo entre las órbitas del Estado son el camino para profundizar la calidad de las instituciones y brindar mayor seguridad jurídica a la ciudadanía.