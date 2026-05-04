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TORNEO LOCAL DE LA URNE

Taraguy reaccionó y se mantiene en lucha por el primer puesto

El Cuervo venció ajustadamente a San Patricio en tanto que Aranduroga goleó. Los tres equipos clasificaron al Regional NEA 2026.

Por El Litoral

Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 17:04
Gentileza Taraguy Rugby Club

Pasó la quinta fecha del Torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) y los tres equipos de la capital correntina se aseguraron un lugar en el Regional NEA 2026. Cuando quedan dos fechas para concluir el certamen, queda una sola plaza disponible y dos candidatos: Sixty y Pay Ubre de Mercedes.

Durante el fin de semana, en el duelo entre equipos correntinos, Taraguy reaccionó en el segundo tiempo y sobre el final superó como local San Patricio 28 a 27. El rojinegro se llevó el primer tiempo 20 a 7, pero en el complementó llegó la reacción del local que se quedó con el triunfo y se mantiene en la lucha por el título.

Aranduroga no tuvo problemas para superar a Pay Ubre 94 a 5 para garantizarse su lugar en el próximo Regional. Otro marcador abultado se dio en el duelo Curne frene a Uncaus de Sáenz Peña. El equipo universitario 124 a 0 y quedó como único líder del certamen.

En tanto que Regatas Resistencia logró un importante triunfo sobre Sixty 43 a 3 para sellar su pasaje al Regional NEA.

Cumplidas cinco fechas, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Curne 24 puntos, Taraguy 23, San Patricio 16, Aranduroga 13, Regatas 12, Sixty y Pay Ubre 5, y Uncaus 0.

La fecha seis, que se jugará este fin de semana, tiene como juego destacado el cruce Taraguy - Curne, además se medirán Sixty - Aranduroga, Pay Ubre - San Patricio y Uncaus - Regatas.

La última fecha, la séptima, que está prevista para el 16 y 17 de mayo tiene como juego excluyente el que sostendrán Sixty - Pay Ubre donde estará en juego la última plaza para el Regional. También se medirán: Curne - San Patricio, Regatas - Taraguy y Uncaus - Aranduroga.

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