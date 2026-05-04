Fiesta del Surubí 2027: anuncian premios por $1.000 millones y fecha para las Bodas de Oro

Con el brillo de una convocatoria que superó todas las expectativas, la ciudad correntina de Goya despidió su edición número 49° de la Fiesta Nacional del Surubí para dar paso a la cuenta regresiva a la próxima edición, que promete ser un evento sin precedentes.

Durante la cena de clausura en el Multiespacio Antonio Villarreal, ante más de 4.200 pescadores, el gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente Mariano Hormaechea encabezaron la entrega de trofeos y realizaron el anuncio más esperado: las Bodas de Oro del concurso llegarán con una inversión de 1.000 millones de pesos en premios.

El certamen, que este año contó con la participación récord de 1.400 equipos, volvió a demostrar por qué es considerado el "Mundial de Pesca". Tras una intensa jornada en las aguas del Paraná que comenzó con la masiva largada del sábado, la noche del domingo sirvió para premiar el esfuerzo y la destreza de los pescadores que navegaron durante toda la madrugada.

Los ganadores: Santa Fe en lo más alto

En la competencia por puntos, el máximo galardón viajó hacia la provincia vecina. El equipo 720 “María del Rosario”, oriundo de Santa Fe, se consagró campeón tras obtener 42,40 puntos con la captura de tres piezas.

El podio se completó de la siguiente manera:

Segundo puesto: Equipo 1202 “Isabella” (Barra Los Cumpas), con 41,90 puntos.

Tercer puesto: Equipo 822 “Maratti II” (Barra Surubí Borrego), de Goya, con 39,50 puntos.

En tanto, el trofeo más codiciado a nivel individual, el de la Pieza Mayor, quedó en casa. El pescador goyano Guillermo Federico Scheller, del equipo “Villaboster”, logró capturar un ejemplar de 119 centímetros en la zona 11 del río, consolidándose como el gran protagonista de la jornada bajo la ovación de sus pares.

Rumbo a las Bodas de Oro 2027

La mística de la fiesta, marcada por el tradicional sapukay y la emblemática "Canción del Surubí", se potenció con la confirmación del calendario para el próximo año. La 50.ª Edición de la Fiesta Nacional del Surubí se llevará a cabo del 28 de abril al 2 de mayo de 2027.

Para este aniversario histórico, la organización redobló la apuesta con un pozo de premios y sorteos que alcanzará la cifra simbólica de $1.000.000.000, un incentivo que busca atraer a delegaciones internacionales y consolidar a Goya como el epicentro indiscutido del turismo náutico en el Cono Sur.

El cierre musical estuvo a cargo de El Polaco, quien hizo vibrar a una multitud en el predio Costa Surubí, poniendo fin a una semana donde la gastronomía, la Expo Goya y la pasión por el río Paraná volvieron a ser los grandes motores de la economía regional.