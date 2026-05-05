Valdés presentó el Instituto de Modernización para digitalizar el Estado en Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés presentó este martes la puesta en funcionamiento del Instituto de Modernización e Innovación (IMI), un organismo que apunta a optimizar la gestión pública, reducir la burocracia y avanzar en la digitalización de los servicios en Corrientes.

El acto se realizó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde además se firmaron convenios con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para impulsar la transformación digital del Estado.

Un Estado más ágil y digital

Durante la presentación, Valdés remarcó que el objetivo es modernizar la administración pública y facilitar el acceso a los servicios.

“Queremos que el Estado termine en el teléfono de cada correntino”, expresó el mandatario, al destacar la importancia de avanzar hacia una gestión más simple, eficiente y accesible.

El Instituto estará presidido por Juan Francisco Bosco y se espera que comience a funcionar plenamente en un plazo de entre 20 y 30 días.

Inteligencia Artificial y simplificación de trámites

Uno de los ejes centrales del nuevo organismo será la implementación de inteligencia artificial en la gestión pública, junto con la digitalización de trámites y la democratización de la firma digital.

En ese sentido, Bosco explicó que la meta es lograr una reducción real de la burocracia, permitiendo que ciudadanos y empresas “dejen de perder tiempo en trámites” y puedan enfocarse en el desarrollo económico.

Trabajo conjunto con la UNNE

El Gobierno firmó un convenio marco con la UNNE, encabezado por el rector Gerardo Omar Larroza, que contempla asistencia técnica para el desarrollo del Instituto.

Además, la universidad actuará como ente auditor independiente, a través del Observatorio de Políticas Públicas del Nordeste, garantizando transparencia en el proceso.

El plan incluye desde el diagnóstico institucional hasta la capacitación de equipos técnicos, con el objetivo de consolidar un modelo de gestión basado en datos y tecnología.

Impulso al desarrollo económico

La iniciativa también busca fortalecer los parques tecnológicos y atraer inversiones, promoviendo la creación de empresas con alto valor agregado.

En esa línea, el gobernador adelantó que se proyectan vínculos con instituciones internacionales, como la Universidad de Nueva York, para potenciar la formación de recursos humanos y el desarrollo tecnológico.

Por su parte, el ministro de Coordinación y Planificación, Carlos Vignolo, destacó que el nuevo esquema se basa en ejes de modernización e inclusión, con el objetivo de brindar servicios “más eficaces, transparentes y rápidos”.