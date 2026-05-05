Corrientes: cuál es el estado de salud del hombre herido por el padre de Nahuá

La Policía de Corrientes confirmó este martes que el ciudadano herido en Esquina durante el caso de Nahúa continúa hospitalizado y fuera de peligro.

Durante la noche del domingo un hombrede 47 años resultó herido durante el violento incidente con un sujeto identificado como Josías Santos Regis con un arma de fuergo.

Tras ser asistido de manera inmediata y derivado a un centro de salud local, los profesionales médicos informaron que el paciente permanece bajo observación pero sin riesgo de vida.

Contexto del incidente

El hecho tuvo lugar en el Barrio Manzini, donde un Santos Regis atacó una vivienda con un arma de fuego.

Tras la agresión, el atacante se dio a la fuga, llevándose consigo a su hijo menor de edad, situación que activó el Alerta Sofía, transformando al caso en un hecho de relevancia nacional.

Estado de la investigación

A pesar de la mejoría de la víctima, la Policía continúa con las actuaciones correspondientes.

La causa cuenta con la intervención de la autoridad judicial competente, mientras que durante la mañana de este martes se encontró al niño y al atacante en cercanías de Goya.