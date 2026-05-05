España frena el ingreso del crucero donde murieron personas por Hantavirus

El gobierno de España aseguró que no tomara "ninguna decisión" sobre acoger al crucero MV Hondius hasta analizar en detalle los epidemiológicos que se obtengan durante su paso por Cabo Verde. La postura comunicada este martes por el Ministerio de Sanidad, contradice lo que previamente dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS), que había indicado que el país europeo aceptaría recibir la embarcación en el archipiélago de Canarias.

"En función de los datos epidemiológicos se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio no adoptara ninguna decisión", señalaron desde la cartera sanitaria a través de la red social X. Al mismo tiempo aclararon que esa postura ya fue comunicada al organismo internacional.

El vicepresidente del gobierno canario, Manuel Domínguez, expresó reparos ante la posibilidad de que el barco atraque en las islas. "Seria mejor que no parara en Canarias y fuera a territorio peninsular" , afirmó, aunque aclaró que, de concretarse "debería hacerse con todas las garantías".

El crucero y un brote que genera alarma internacional

La incertidumbre sobre el destino del buque se da en el marco de que un brote de hantavirus detectado a bordo del MV Hondius, un crucero de lujo que había zarpado desde Ushuaia el pasado 20 de marzo. Hasta el momento se confirmaron 3 muertes y 5 casos sospechosos bajo vigilancia médica.

Según la OMS, una persona falleció en el barco, mientras que otras dos murieron tras ser evacuadas en Sudáfrica. Varios pacientes permanecen en estado crítico y otros continúan bajo seguimiento, tanto a bordo como en diferentes centros de salud.

El buque, operado por la empresa Oceanwide Expeditions, permanece actualmente fondeado frente a Praia, a la espera de definiciones sobre evacuaciones sanitarias y posibles escalas.

Víctimas y casos en seguimiento

Entre las víctimas fatales se encuentra un matrimonio oriundo de Países Bajos: un hombre de 70 años que murió en el barco y su esposa, de 69, fallecida tras ser trasladada a un hospital en Johannesburgo. La tercera víctima sería otro pasajero cuyo cuerpo permanece en la morgue del buque, a la espera de protocolos de repatriación.

En cuanto a los casos graves, un ciudadano británico de 69 años continúa internado en terapia intensiva en Sudáfrica. También hay al menos dos pasajeros con síntomas que siguen a bordo y cuya evacuación está siendo evaluada, además de tres tripulantes bajo observación por contacto estrecho.

La hipótesis de la cepa Andes

Uno de los principales focos de preocupación radica en el posible origen del brote. Dado que el viaje se inició en la Patagonia argentina, los especialistas no descartan la presencia de la cepa Andes del hantavirus, una variante particular que puede transmitirse de persona a persona.

Este punto resulta clave, ya que la mayoría de las variantes del virus se contagian únicamente por contacto con secreciones de roedores silvestres. La posibilidad de transmisión interhumana explicaría la propagación en un entorno cerrado como el de un crucero.

Argentina registró en 2025 un aumento de casos de hantavirus, con 22 muertes, y cuenta con antecedentes relevantes como el brote de Epuyén en 2018, donde se confirmó este tipo de contagio.

El hantavirus suele manifestarse inicialmente con fiebre, dolores musculares y malestar general. En los cuadros más severos, puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome respiratorio agudo. La OMS sostuvo que el riesgo para la población general es bajo.

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