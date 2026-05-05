El Gobierno Nacional regula la venta de vapeadores: impacto sobre la salud de los jóvenes

El gobierno nacional implementó una regulación para la venta de vapeadores, bolsitas de nicotina y tabaco calentado, buscando generar trazabilidad en un mercado que antes funcionaba en la informalidad. La medida apunta a controlar un consumo que afecta principalmente a los jóvenes, aunque genera opiniones divididas sobre su efectividad en la salud pública.

El médico cardiólogo Jorge Kriskovich, en diálogo con Hoja de Ruta, señaló que la regulación tiene un fin principalmente recaudatorio, similar a lo ocurrido con el cigarrillo tradicional. Sin embargo, aclaró que estas medidas no son suficientes para mejorar la salud, ya que el control del contrabando no elimina los riesgos asociados a estos productos.

Kriskovich advirtió que los vapeadores no son más saludables que el cigarrillo y que contienen partículas que pueden causar lesiones pulmonares severas, incluso mortales. Explicó que, aunque el cigarrillo sigue siendo el principal causante prevenible de muerte en el mundo, los vapeadores también generan dependencia por su contenido de nicotina y están siendo estudiados por su posible asociación con patologías oncológicas.

El especialista destacó que el daño pulmonar causado por los vapeadores varía según la susceptibilidad individual, pero es significativo y representa un riesgo real. Además, aclaró que la evidencia sobre el impacto del "humo" de segunda mano de los vapeadores aún es insuficiente, aunque no se descarta que pueda ser perjudicial.

Respecto al consumo juvenil en Corrientes, Kriskovich confirmó que ha habido una proliferación marcada de estos productos, inicialmente por vías ilegales. Sin embargo, consideró que la regulación actual no es la medida adecuada para proteger la salud pública, sino que responde más a un interés fiscal.

El cardiólogo también explicó la relación entre la nicotina y el sistema cerebral de recompensa, que genera dependencia y perpetúa el consumo. Destacó que existen centros públicos y privados en Corrientes que ofrecen programas de cesación tabáquica, aunque el tratamiento requiere un abordaje integral que incluya aspectos físicos, psíquicos y sociales.

Finalmente, Kriskovich recordó que el cigarrillo y sus derivados están asociados a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y metabólicas, que provocan alta mortalidad y discapacidad. La nueva regulación nacional abre un debate sobre cómo equilibrar el control del consumo con la protección efectiva de la salud, especialmente en los jóvenes de Corrientes.