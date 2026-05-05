Expo Búfalos Otoño: fechas y lugar de la edición 2026 en Corrientes

La provincia de Corrientes será sede de la XXVI Expo Búfalos Otoño 2026, que se llevará a cabo del 12 al 13 de mayo en el predio de la Sociedad Rural en Riachuelo, consolidándose como uno de los eventos más relevantes para la actividad bubalina de la región.

El lanzamiento oficial se realizó este martes en Casa de Gobierno, con la participación de autoridades provinciales y representantes del sector productivo.

Un evento clave para el desarrollo bubalino

La exposición se posiciona como un espacio estratégico para impulsar y fortalecer la producción de búfalos, una actividad en la que Corrientes lidera a nivel nacional.

En representación del Gobierno provincial, el subsecretario de Producción, Juan Pomar, ratificó el respaldo a la actividad y destacó las cualidades de la carne bubalina: “Es un producto de excelente calidad y con grandes beneficios alimenticios”.

Más de 1.000 animales y genética de calidad

La muestra contará con la participación de alrededor de 1.000 animales, entre ejemplares de élite y lotes comerciales, lo que permitirá exhibir el potencial productivo del sector en sus distintas categorías.

Además, se desarrollarán actividades como encierres, jura de clasificación, remates y capacitaciones técnicas, generando un espacio de intercambio entre productores y especialistas.

Tecnología e innovación en el agro

Uno de los ejes de esta edición será la incorporación de charlas sobre tecnología e inteligencia artificial aplicada al agro, orientadas a mejorar la eficiencia productiva.

En ese marco, también se destacó el trabajo conjunto entre productores, técnicos y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Pomar recordó que Corrientes es la principal provincia productora de búfalos del país y adelantó que, como parte de la política del gobernador Juan Pablo Valdés, avanza la instalación de una planta de faena en Ituzaingó, lo que permitirá ampliar mercados y fortalecer la comercialización.

Por su parte, Marcelo Bread, de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, subrayó el crecimiento sostenido de la actividad y el incremento de los rodeos productivos en la provincia.

La Expo también incluirá una oferta gastronómica con carne y lácteos de búfalo, reflejando su creciente inserción en el mercado y acercando el producto a los consumidores.

Del lanzamiento participaron además el intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, y el referente de la Sociedad Rural de Corrientes, Clemente Benítez.