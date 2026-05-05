"Es una persona violenta": aseguró la tía del niño rescatado en un paraje de Corrientes

Tras el hallazgo del menor secuestrado por su padre en la localidad de Saladas, su tía habló al respecto. La mujer calificó a su ex cuñado como "una persona violenta".

Nadia, la tía de Nahuá, expresó el sentimiento de toda la familia tras confirmarse que el niño apareció sano y salvo en una zona rural entre Esquina y Goya.

"Ahora estoy feliz, ahora estoy muy contenta y estamos tranquilos", dijo la mujer sobre la situación actual del caso en una entrevista al canal A24.

También se refirió al futuro del niño: "Ahora tendrá todo un proceso para recuperarse de toda esta situación". Nadia solamente podía pensar en su sobrino y el deseo de toda su familia, pues dijo que "lo que queríamos era estar con Nahuá y nada más... que él aparezca, que esté sano".

El perfil del agresor: "Una persona sin límites"

Para la familia del menor, el violento accionar de Josías Santos Regis no fue una sorpresa absoluta, dadas sus conductas previas.

Nadia describió a la ex pareja de su hermana y la definió así: "Es una persona violenta. Así, básicamente. Y claramente, podía hacer cualquier cosa".

Sobre el supuesto móvil de celos, la mujer fue tajante y comentó que "fue algo que él inventó en su cabeza, no fue así... era algo que él imaginó y no era real".

Por otro lado, la entrevistada comentó que son consciente de la violencia que se vive actualemente. "Conocemos situaciones que vemos justamente en las noticias y sabemos que la gente así no tiene límites", dijo Nadia y agregó que "obviamente el miedo siempre estuvo".

Antecedentes y el "error" de la revinculación

Nadia comentó que la familia materna del menor había tomado la decisión de permitir que el hombre mantuviera contacto con los niños a pesar de su historial, lo que derivó en una autocrítica.

"Cometemos errores como seres humanos que somos y bueno, le permitimos volver a acercarse a los nenes y a mi hermana", lamentó la mujer frente a la cámara.

Además, recordó un ataque previo donde el hombre ya había agredido al abuelo de Nahuá: "Fue un episodio anterior... atacó y le prendió fuego a un vehículo" de su padre.

Finalmente reconoció que la decisión de mantener el vínculo con Santos se basaba en que "es el papá de los nenes, ellos lo quieren" y en su momento consideraban que los menores "tienen derecho a estar con su papá".