Avances en el proyecto del puente Alvear-Itaquí: cautela por el marco económico

El proyecto del puente internacional Alvear-Itaquí, que conectaría Corrientes con Brasil, registra avances significativos tras décadas sin contacto formal entre ambas localidades. El intendente de Alvear, Martín Vera, anunció en Hoja de Ruta la firma de una carta de intenciones con el municipio brasileño de Itaquí y el avance en el estudio de factibilidad financiado parcialmente por un banco brasileño.

Según Vera, el estudio completo estará listo en julio e incluirá detalles técnicos como ubicación, dimensiones y costos. Este paso es fundamental para definir el futuro del puente, que permitiría un cruce más corto y directo en comparación con el actual entre La Cruz y Itaquí.

El intendente destacó la importancia de mantener una postura realista y prudente, aclarando que la concreción del proyecto depende de acuerdos entre municipios, provincias y gobiernos nacionales. "Soñamos con el puente, pero hay que ser responsables para no generar falsas expectativas", afirmó.

La reanudación del diálogo entre Alvear e Itaquí se produjo tras casi 30 años, con reuniones y la firma de convenios que reactivan la cooperación bilateral. El gobernador de Corrientes y el intendente brasileño participaron en eventos conjuntos que fortalecieron esta relación.

El puente Alvear-Itaquí es visto como un motor potencial para la economía regional y el comercio binacional, facilitando el tránsito de camiones y turistas. Además, reduciría la distancia del cruce fronterizo, beneficiando a productores locales, como las empresas arroceras de la zona.

El intendente Vera subrayó que, aunque el proyecto avanza, aún resta definir aspectos legales y presupuestarios. El estudio de factibilidad es el primer paso para contar con un anteproyecto sólido que permita gestionar la inversión necesaria.

En paralelo, el municipio de Alvear continúa con obras de mantenimiento urbano y mejoras en salud, incluyendo la implementación de telemedicina y la incorporación de nuevos profesionales médicos, para atender las necesidades de esta zona alejada de la capital provincial.

El avance en el proyecto del puente Alvear-Itaquí representa una esperanza para mejorar la conectividad y dinamizar la economía en Corrientes, siempre con la cautela de que su concreción dependerá de múltiples factores políticos y económicos.