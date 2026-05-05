Donald Trump sobre el Papa León XIV: “Está poniendo en peligro a muchos católicos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas contra el Papa León XIV este martes durante una entrevista televisiva. Afirmó que su postura "está poniendo en peligro a muchos católicos".

En diálogo con Salem News Channel, el mandatario acusó al pontífice de no mostrar preocupación por una eventual capacidad nuclear de Irán. Los dichos se producen en un contexto de fuerte sensibilidad diplomática con la Santa Sede.

Reunión en el Vaticano bajo expectativa

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, será recibido por el Papa este jueves a las 11.30 (hora local). La visita ocurre en medio de intentos por recomponer el vínculo bilateral tras recientes tensiones.

Desde la embajada estadounidense en el Vaticano señalaron que el objetivo es abrir un canal de diálogo. El funcionario Brian Burch destacó la necesidad de una conversación franca entre ambas partes.

Respuesta oficial

El cardenal Pietro Parolin evitó profundizar en la polémica y sostuvo que el Papa ya respondió previamente. En su momento, León XIV aclaró no tener "miedo" de expresarse contra la guerra.

Además, Parolin indicó que la Iglesia Católica mantiene su misión de predicar la paz y el Evangelio. Fue así que remarcó que el Papa actúa bajo un deber moral independiente de las opiniones políticas. De esta manera, la Santa Sede reafirmó su línea de mediación internacional y discurso antibélico.