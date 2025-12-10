La Justicia Federal rechazó la domiciliaria de Federico Cheme

El Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, a cargo de Gustavo Fresneda, denegó finalmente la ex cancelación y el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del empresario Federico Cheme, vinculado en una causa por estupefacientes.

La solicitud había sido formulada por la defensa de Cheme luego de una serie de instancias en las que, además, fue sometido a una junta médica para corroborar si estaba en condiciones de salud mental para afrontar el proceso en prisión.

Vale señalar, Federico Cheme permanece detenido en la Comisaría Primera de la Capital luego de que en junio del año pasado haya sido encontrado en medio de una maniobra en la que se hallaron más de dos kilos de cocaína en el barrio Laguna Seca.

El caso

Los hechos que involucran a Cheme en un caso de narcotráfico se remontan a la noche del 23 de junio.

En un operativo, el empresario fue detenido con un grupo de personas, distribuidas en dos vehículos, mientras transportaba dos kilos de cocaína.

La postura del abogado defensor: "Arbitrariedad por parte de la Policía"

En una entrevista brindada en septiembre, el abogado defensor de Federico Cheme, Dr. Facundo Leguizamón, dijo que se trata de “un delito federal y que va a continuar detenido, en ningún momento pedimos la extradición, solamente la internación hospitalaria”, esto último según lo que reportó “el psiquiatra doctor Semper y en función de que hubo un dictamen médico anterior”, aclaró el letrado.

Además, el letrado criticó la investigación del caso: “Desde el primer momento, tiene serias irregularidades que tornan nulo el proceso” y detalló que “se le imputa a Federico un procedimiento a partir de una denuncia anónima” y que sobre esta “nunca se labró un acta como cualquier acto procesal del Estado”.

Sobre la denuncia previa, Leguizamón dijo que "si se sabía que Federico estaba por cometer un ilícito, entonces la Fiscalía tuvo que solicitar una orden judicial”.