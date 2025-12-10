Donación de sangre en Corrientes: la Cruz Roja se suma a la campaña "Latinoamérica Unida"

Se realizará una jornada especial de donación de sangre en la sede de la Cruz Roja Argentina Filial Corrientes. Será el jueves 11 de diciembre por el marco de la campaña regional “Latinoamérica Unida Dona Sangre”.

La iniciativa forma parte de la quinta edición impulsada por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional para promover la donación voluntaria en distintos países.

Dónde donar

En Corrientes, la colecta se desarrollará de 8 a 12 en la sede de Cruz Roja, ubicada en Bolívar 1219.

La jornada se llevará adelante en colaboración con el Banco de Sangre “Dr. Luciano Pisarello”. De esta manera, desde la organización destacaron la importancia de sostener acciones conjuntas para garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos en el sistema de salud.

Requisitos y recomendaciones

Podrán donar personas de 18 a 65 años.

Peso mínimo de 50 kilos y en buen estado de salud.

Haber descansado al menos seis horas.

Presentarse hidratado y con un desayuno liviano (evitar lácteos y comidas grasosas).

Asistir con DNI.

El procedimiento dura menos de 15 minutos y se realiza con material descartable en un entorno seguro. Tras la extracción se recomienda: