Buscan una familia para un adolescente de 15 años en Corrientes: cómo postularse

El Poder Judicial de Corrientes lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que adopte a un adolescente de 15 años que espera una oportunidad de vivir en un entorno familiar.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro, junto al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

El joven —que vive en un dispositivo de cuidados desde 2021— cursa el último año del nivel primario y es reconocido por su compromiso escolar, conducta responsable y su participación en actividades laborales y deportivas. Disfruta del fútbol y ha mostrado interés por la carpintería, especialmente en la fabricación de muebles en madera. Se lo describe como un adolescente tímido, tranquilo, prolijo, colaborador y con disposición para aprender.

Según las autoridades judiciales, necesita una familia afectuosa que lo acompañe en esta etapa de crecimiento, garantizando además la continuidad del tratamiento psicológico que realiza actualmente. El adolescente tiene dos hermanos pequeños que también se encuentran en situación de adoptabilidad.

La convocatoria no solo busca un hogar para este joven, sino también promover la adopción de adolescentes, un grupo históricamente relegado en los procesos adoptivos. Desde el Poder Judicial recordaron que la adopción es una medida de protección integral que busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en familia.

Cómo inscribirse

Las personas o familias interesadas deben descargar y completar el formulario disponible en el sitio institucional del Poder Judicial y enviarlo vía correo electrónico a [email protected], o presentarlo ante el Juzgado de Virasoro o el RUACtes.

La inscripción y las consultas se pueden realizar de lunes a viernes de 7 a 13 al número de teléfono 03794-4104298 en Capital o al 03756-484800/01 en el interior provincial.