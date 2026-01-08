Cómo funciona el “visor digital” que mide el rinde en la faena

“Transparencia e información sobre la faena de los animales”, sostuvieron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para informar sobre un “visor digital” a través del cual los productores bovinos podrán consultar sobre el rinde de sus animales al momento de faena.

Se trata del sistema Visor Traza, donde “la información existente entre los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) y los sistemas de faena” servirá para ser ofrecida a quienes consulten de manera online en el sitio https://visortraza.magyp.gob.ar/.

La renovación del visor servirá para unificar la información de la faena y el romaneo de sus animales. “El peso, la categoría y la tipificación, además de la información del usuario de faena y del establecimiento faenador”, explicaron.

A la información se accede mediante el CUIT del productor y el número de DTe.

“Los productores van a poder asociar su Renspa y acceder al historial de los Dte de los últimos 6 meses”, remarcaron.

Para quienes comercializan sus animales en predios o mercados concentradores, las autoridades informaron que los productores “pueden ingresar al visor con el CUIT de remate y el número de DTe que les compartieron”.