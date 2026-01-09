El Gobierno retoma la agenda y reorganiza las negociaciones por la Reforma Laboral

Pasada la primera quincena del año, la mesa política que responde al presidente Javier Milei volverá a reunirse para definir la estrategia legislativa que le permita sumar los votos necesarios para aprobar la Reforma Laboral en febrero. El intercambio, que está programado para el próximo viernes 16 de enero, intentará sintetizar las posturas que convergen en las filas libertarias para ordenar las negociaciones.

“Todavía hay temas por revisar, algunas cuestiones impositivas. La semana que viene hay reunión de mesa política y ahí definiremos”, anticipó una importante voz del Gabinete a este medio.

Con el presidente Javier Milei en actividad, mientras varios de sus ministros disfrutan de sus vacaciones, los alfiles designados por el Poder Ejecutivo se preparan para retomar la actividad y dar inicio a las negociaciones para la conquista de un nuevo triunfo legislativo. Pese a la habilitación para viajar, varios de ellos optaron por mantenerse en funciones pasadas las fiestas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró activo aunque sin visitar Balcarce 50, y fue quien resolvió anticipar la convocatoria a la reunión prevista inicialmente para el lunes 19 de enero. Otro de los que frecuentó Casa Rosada los primeros días del año fue el ministro del Interior, Diego Santilli, que este miércoles activó rondas con gobernadores que tendrán continuidad la semana próxima.

Luego de recorrer las zonas afectadas por el incendio forestas originado en El Hoyo, provincia de Chubut, el mandatario provincial local, Ignacio Torres, de zigzagueante vínculo con el Ejecutivo, reclamó la incorporación de la figura del ecocidio en el Código Penal tras los incendios forestales que arrasaron más de 2.200 hectáreas en la provincia.

Con el compromiso de atender los reclamos provinciales, el funcionario tiene previsto visitar a dos aliados: el próximo lunes 11 de enero visitará Chaco para reunirse con Leandro Zdero, y cerrará la semana el jueves en Mendoza con intercambio con Alfredo Cornejo. Este último, el pasado fin de semana oficializó listas comunes con La Libertad Avanza para competir en las elecciones municipales que se celebrarán el 22 de febrero en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

A varios metros distancia, los alfiles en el Congreso también se muestran en control. La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó a este medio que desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica, encabezada por la abogada laboralista Josefina Tajes de su riñón, que analizará con los bloques aliados las observaciones del sindicalismo y las entidades empresariales al proyecto diseñado por Federico Sturzenegger.

Desde el entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contaron a este medio que el legislador intercala horas de descanso con actividades laborales. Algo similar hace su primo, el armador del interior Eduardo “Lule” Menem que también integra la reducida delegación que acciona en respaldo a las negociaciones con el objetivo de conquistar el primer triunfo legislativo de 2026.

