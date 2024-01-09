¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

alerta naranja Gaucho Gil Paro de colectivos
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 9 de enero

Por El Litoral

Viernes, 09 de enero de 2026 a las 07:04

Apuran una conciliación obligatoria para que los colectivos vuelvan este viernes en Corrientes

Vuelven las lluvias a Corrientes y rige alerta naranja por tormentas fuertes

San Martín no levanta cabeza: perdió su invicto de local ante Oberá

Cientos de fieles colmaron el predio del Gauchito Gil en una jornada histórica de fe

Cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Chamamé 2026

Fiesta del Chamamé: La Sole, Los Nocheros, Los Tekis y el Chaqueño, en la grilla oficial

Corrientes en el centro de la investigación por la expansión del Tren de Aragua

El intendente de San Roque denunció penalmente a la gestión anterior por presuntas irregularidades

Qué dijo el Ministerio de Salud sobre la muerte de una joven en el hospital Escuela

Corrientes: un hombre murió durante las celebraciones del Gauchito Gil

 

