Importante baja en el promedio diario de faena de marzo

Según detalló el sitio especializado Valor Carne, la faena de marzo totalizó 1,03 millones de cabezas, 11% más que en febrero e igual que un año atrás. Las comparaciones interanuales de marzo y de febrero pueden llevar a equívocos ya que los feriados de Carnaval, que este año cayeron en febrero, el año pasado fueron en marzo.

En este caso, las faenas sumadas de ambos meses, que tienen el mismo número de días hábiles en ambos años, suman 1,95 millones en este año, 5% menos interanual y esta comparación tiene más sentido. Con el número de marzo, siguen adelante las reducciones en el promedio diario de faena con respecto al mismo mes del año anterior.

Mientras la de novillitos cayó 4%, la de vaquillonas se redujo en 1% y la de novillos lo hizo en 9, la de vacas aumentó 12 puntos, lo que constituye un fenómeno que hay que seguir viendo.

Si se analizan los números agrupados de ese bimestre, las 344 mil vacas de este año representan un aumento de 2% sobre las de 2025.

A su vez, el porcentaje de hembras en marzo fue de 47,8, sólo una décima superior a los promedios de 3 y de 12 meses, ratificando la estabilidad de esta variable que venimos comentando desde hace más de un año.

Como dijimos más atrás, los números de febrero y de marzo pueden llevar a equívocos por lo que aguardaremos a los de abril para ver si continúa la tendencia de arrastre de menor faena o se asoma algún cambio, ya que la faena de los últimos doce meses, si bien es menor que la del mismo período de 2024-2025, achicó un poco esa caída con lo que se veía hasta el mes pasado.

