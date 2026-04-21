Tres clubes europeos buscan a Julián Álvarez: cuál es su situación en Atlético de Madrid

Los grandes de Europa ya comienzan a proyectar el próximo mercado de pases y uno de los nombres que vuelve a aparecer en el radar es Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid es seguido de cerca por Barcelona, Arsenal y Paris Saint-Germain.

El atacante cordobés, campeón del mundo con la selección argentina, atraviesa un gran presente en el conjunto “colchonero”. Su rendimiento lo posiciona como una de las piezas más buscadas del fútbol europeo para la temporada 2026/27.

Según Mundo Deportivo, tanto Arsenal como PSG y Barcelona ya habrían manifestado su interés en el jugador. Sin embargo, el Atlético de Madrid aseguró no querer desprenderse del atacante, quien tiene contrato hasta 2030.

Barcelona lo ve como posible reemplazo de Robert Lewandowski y estarían dispuestos a realizar una fuerte inversión económica. Por otro lado, en el mercado anterior, el Arsenal llegó a presentar una oferta cercana a los 100 millones de euros, aunque fue rechazada por la dirigencia madrileña.

Álvarez acumula 104 partidos en el Atlético de Madrid, con 48 goles y 17 asistencias. En la última temporada fue protagonista en competencias locales e internacionales, con actuaciones decisivas en partidos clave.