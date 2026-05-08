Javier Milei reúne a sus ministros para apoyar a Manuel Adorni y avanzar con el plan de reformas

El presidente Javier Milei participará este viernes de una reunión de Gabinete y buscará fortalecer el respaldo político a Manuel Adorni. El encuentro se realizará desde las 14 en Casa Rosada, en medio de la polémica por la situación patrimonial del jefe de ministros.

En la mesa chica de Milei consideran que el funcionario conserva buena imagen en la Ciudad de Buenos Aires y podría competir en 2027 por la jefatura de Gobierno porteña. Por eso, interpretan que los cuestionamientos públicos forman parte de una "operación del sistema", que busca debilitarlo dentro del oficialismo y afectar una eventual candidatura.

Sin embargo, las tensiones crecieron luego de las declaraciones de Patricia Bullrich, quien pidió adelantar la presentación patrimonial de Adorni. Desde entonces, no hubo reuniones ni contactos políticos entre la senadora, el presidente y el jefe de Gabinete.

En sectores de la Casa Rosada admiten que varios dirigentes compartían en privado la preocupación por el tema patrimonial. Sin embargo, también cuestionaron la postura pública de Bullrich y la interpretaron como una señal de desautorización interna.

Declaración jurada y preocupación oficial

En el entorno de Adorni aseguran que trabaja junto a su contador para completar la documentación requerida. Según indicaron, la declaración jurada será presentada “cuando esté lista”.

Fuentes oficiales señalaron además que parte de los movimientos patrimoniales serán justificados mediante herencias familiares de su esposa e ingresos previos a su inscripción tributaria. Pese a eso, dentro del Gobierno reconocen que el tema ya afecta la agenda política y legislativa.

En distintos despachos oficiales admiten que aún desconocen el contenido detallado de la documentación que prepara el funcionario. Esa falta de información incrementó la incomodidad dentro del Gabinete durante las últimas semanas.

Ajustes y proyectos legislativos

La reunión encabezada por Milei también incluirá otros temas de gestión, vinculados al ajuste del gasto público. Los ministros deberán presentar informes sobre recortes aplicados en partidas de funcionamiento e inversión.

Además, cada cartera expondrá el avance de diez proyectos legislativos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en 2026. El objetivo del presidente es impulsar un paquete de 90 iniciativas para recuperar centralidad política y relanzar la gestión.

Con información de TN.