Corrientes: dos camiones chocaron sobre la Ruta 14

Se produjo un choque entre dos camiones ayer a la noche sobre la Ruta Nacional 14, en cercanías de la localidad correntina de La Cruz. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 584, al sur del acceso a la ciudad, donde hubo demoras y complicaciones en el tránsito.

Según la información de testigos, no se registraron víctimas fatales ni personas con heridas de consideración. Sin embargo, el impacto provocó importantes daños materiales en los dos camiones involucrados.

Hasta el momento, las causas del siniestro vial no fueron determinadas y se esperan mayores precisiones sobre cómo ocurrió el accidente.

Con información de "Noticias de La Cruz.