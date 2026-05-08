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Sin acuerdo para distribuir la nueva cuota del Mercosur a Europa

Las negociaciones entre los cuatro países del Mercosur no están logrando un consenso sobre cómo distribuir la nueva cuota de carne vacuna lograda en el reciente acuerdo comercial con la Unión Europea, que llegará en 2031 a 99 mil toneladas equivalente con hueso, unas 75 mil t sin hueso.

Por El Litoral

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 07:59

Según publicó el sitio especializado Valor Carne, Brasil impulsa la idea de que hay que distribuir según las exportaciones a todo destino de cada país, mientras que la Argentina sostiene el criterio de que hay que hacerlo en función de las exportaciones a la UE.
Uruguay tiene una posición cercana a la Argentina mientras que Paraguay apoya la idea de dividirla en cuatro partes iguales.
Llegando sin acuerdo a fin de abril, hay consenso en retomar las negociaciones más adelante y, mientras tanto, habilitar el sistema de “primero llegado, primero servido”.
Quienes siguen el tema piensan que así continuará a lo largo de año y que habrá que poner las energías para acordar para 2027 y en adelante.
Para 2026 habrá 11 mil t equivalente con hueso, o unas 8.500 sin hueso, de las que 4.600 deberán ser enfriadas y 3.900 congeladas, que corresponden a la parte proporcional de los ocho meses que restan.
A partir de 2027 serán 33 mil t, que se irán incrementando en 16.500 t hasta llegar a la primera cifra citada.
Lo interesante de esta cuota es que tiene un arancel muy bajo (7,5%) y que a diferencia de la cuota Hilton o de la 481, no tiene restricciones acerca de las categorías de ganado elegibles ni de tipos de alimentación mandatorios.
También habrá que esperar a la formalización de los certificados que ampararán a esta mercadería en su ingreso a Europa, para que se encienda la luz verde para arrancar.

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