Caso niño N: “El Brasilero” se autolesionó en la comisaría y fue hospitalizado

Josías Santos Regis, conocido como “El Brasilero” y detenido por la causa del secuestro de su hijo, debió ser trasladado este jueves al hospital de Esquina. Según la información disponible, el acusado se habría provocado una lesión en una de sus muñecas.

Después del episodio, fue derivado al hospital donde recibió curaciones y atención médica por la herida. Fuentes vinculadas al caso indicaron que, una vez finalizada la asistencia, Santos Regis regresó a la comisaría donde está detenido.

La causa

El Brasilero continúa detenido en el marco de la causa que comenzó con un importante operativo de búsqueda del niño "N". El caso tomó alcance nacional tras la activación de la Alerta Sofía, implementada luego de la desaparición del menor durante más de 36 horas.

Finalmente, el niño fue hallado sano y salvo, mientras la investigación judicial avanza. Santos Regis también está acusado de tentativa de homicidio por disparar contra un hombre previo al secuestro. En las próximas horas, se espera que la fiscalía le tome declaración.