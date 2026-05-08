Las noticias más importantes del 8 de mayo

Prisión domiciliaria para Codazzi por encubrimiento agravado y sustracción de menores
Hay un nuevo millonario en Corrientes
Choferes recibieron el pago y este viernes los colectivos circularán de manera normal
Corrientes registró ráfagas de viento a 43 kilómetros por hora y hubo voladuras de techos
Un trabajador rural murió en Corrientes alcanzado por un rayo
Juicio por el crimen de Jorge Duarte: uno de los acusados fue declarado culpable de homicidio agravado
La Unne y científicos de Brasil crean un observatorio para vigilar la llegada de El Niño
Detuvieron a tres correntinos por estafas con transferencias falsas en la Quebrada de Jujuy