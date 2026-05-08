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Corrientes

Las noticias más importantes del 8 de mayo

Por El Litoral

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 07:13

Prisión domiciliaria para Codazzi por encubrimiento agravado y sustracción de menores

Hay un nuevo millonario en Corrientes

Choferes recibieron el pago y este viernes los colectivos circularán de manera normal

Corrientes registró ráfagas de viento a 43 kilómetros por hora y hubo voladuras de techos

Un trabajador rural murió en Corrientes alcanzado por un rayo

Juicio por el crimen de Jorge Duarte: uno de los acusados fue declarado culpable de homicidio agravado

La Unne y científicos de Brasil crean un observatorio para vigilar la llegada de El Niño

Detuvieron a tres correntinos por estafas con transferencias falsas en la Quebrada de Jujuy
 

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