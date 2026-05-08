Corrientes: detuvieron a un hombre con pedido de captura por abuso sexual

La Policía de Corrientes detuvo este miércoles en San Luis del Palmar a un hombre que tenía un pedido de captura vigente. Está investigado por una causa de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

La detención

El procedimiento se concretó al mediodía en el paraje Lagunita, durante un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado por la Brigada de Investigación Criminal de la comisaría local.

Según informaron fuentes oficiales, los policías identificaron a un ciudadano mayor de edad y, al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sicof), confirmaron que registraba un pedido de captura activo.

La orden de captura fue emitida por la Fiscalía N° 5, encabezada por el doctor Ángel Machado, en el marco de una causa porTras la detención, el hombre fue trasladado a la comisaría, donde permanece alojado con custodia y a disposición de la Justicia.