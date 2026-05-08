¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Banco Nación Niño N pedido de captura
Banco Nación Niño N pedido de captura
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SAN LUIS DEL PALMAR

Corrientes: detuvieron a un hombre con pedido de captura por abuso sexual

El procedimiento se realizó en el paraje Lagunita, durante un operativo de control vehicular e identificación de personas.

Por El Litoral

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 08:01

La Policía de Corrientes detuvo este miércoles en San Luis del Palmar a un hombre que tenía un pedido de captura vigente. Está investigado por una causa de abuso sexual agravado contra una menor de edad. 

La detención

El procedimiento se concretó al mediodía en el paraje Lagunita, durante un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado por la Brigada de Investigación Criminal de la comisaría local.

Según informaron fuentes oficiales, los policías identificaron a un ciudadano mayor de edad y, al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sicof), confirmaron que registraba un pedido de captura activo.

La orden de captura fue emitida por la Fiscalía N° 5, encabezada por el doctor Ángel Machado, en el marco de una causa por “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de convivencia con la menor”. Tras la detención, el hombre fue trasladado a la comisaría, donde permanece alojado con custodia y a disposición de la Justicia.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD