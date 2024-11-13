Corrientes: se espera un aumento de temperatura con máximas de hasta 37 grados

El Servicio Meteorológico Nacional informó este miércoles que se espera un aumento de temperatura para los próximos días en la ciudad de Corrientes.

Según el organismo, estas condiciones del tiempo se mantendrán, por lo menos, hasta el domingo, cuando se pronostican lluvias.

Para este jueves se prevé un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con una mínima de 16 grados y una máxima que trepará hasta los 30.

El viernes la temperatura rondará entre los 18 y 33 grados.

Entre tanto, el sábado será el día más caluroso, donde se espera una máxima de hasta 37 grados y elevada sensación térmica.

Sin embargo, el domingo llegará algo de alivio con las lluvias aisladas y una temperatura que no superará los 30 grados.