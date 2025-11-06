Inscripción Unne: dónde y cuándo vacunarse en Corrientes y Resistencia para el ciclo lectivo 2026

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne), a través de su Programa de Atención Integral de Salud Universitaria (Paisu), pondrá en marcha un operativo sanitario especial destinado a facilitar la vacunación obligatoria de sus futuros ingresantes y personal.

Desde el próximo 10 de noviembre, en paralelo al período de inscripción online de aspirantes 2026, se habilitarán postas de vacunación tanto en la ciudad de Corrientes como en Resistencia, Chaco.

La acción sanitaria es el resultado de una coordinación entre el Paisu, la Facultad de Medicina de la Unne y los Ministerios de Salud Pública de las provincias de Corrientes y Chaco. El objetivo es garantizar que los futuros estudiantes inicien su trayectoria universitaria con sus controles de salud actualizados y completos.

Cronograma y sedes en ambas capitales

Los interesados en actualizar su libreta sanitaria deberán acercarse a la posta más cercana con su DNI y libreta sanitaria en mano. Ambas sedes operarán desde el 10 de noviembre hasta el 19 de diciembre próximo.

Posta de vacunación en Corrientes Capital

Ubicación: excomedor Universitario (Belgrano 1045).

Días y horarios: lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12.

Posta de vacunación en Resistencia, Chaco