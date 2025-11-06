Krujoski defiende la cuarta posición de la temporada

El Turismo Carretera 2000 ingresa en su recta final de la temporada. Este fin de semana se disputará la 11º fecha de las 12 previstas y comienzan a definirse los campeonatos de pilotos y equipos.

El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, será el escenario durante este fin de semana de la penúltima fecha y el correntino Humberto Krujoski del AXION energy sport llega con el objetivo defender el cuarto puesto.

Krujoski (Renault Fluence) tiene 393 puntos y marcha en el cuarto puesto del campeonato de pilotos.

El podio está lejos por eso el objetivo pasa por mantener esa ubicación y defenderse de sus compañeros de equipo Camilo Trappa (391) y Valentín Yankelevich (349). Un poco más atrás aparece Braian Quevedo (338) y Luis Di Palma (326).

A Córdoba llega primero Agustín Canapino (612), con una gran diferencia sobre sus máximos competidores: le lleva 46 unidades a Facundo Ardusso (566) y 57 a Bernardo Llaver (555).

La actividad en Río Cuarto iniciará este viernes con tres tandas de entrenamientos (2 oficiales). Mientras que el sábado está prevista la clasificación desde las 11.50 hs., mientras que la primera final (14 vueltas o máximo de 15 minutos) del fin de semana se largará a las 17.05.

Mientras que la segunda final (27 vueltas o 30 minutos) del fin de semana, se correrá el domingo 9 desde las 11.40.

La última fecha, del 28 al 30 de noviembre) definirá su campeón en San Martín, Mendoza también junto al Turismo Nacional.