Máximo Núñez disputará el Panamericano de Lima

La Confederación Argentina de Judo convocó al correntino Máximo Núñez para representar al país en el Campeonato Panamericano Juvenil que se concretará el 5 y 6 de diciembre en Lima, Perú.

La convocatoria le llegó al joven correntino de 13 años tras otro gran año donde demostró ser de los mejores del país, por lo que estará compitiendo de manera individual y en equipos mixto.

El judoca regatense se alzó con los dos títulos en los Nacionales, tanto en el Apertura como en el Clausura. Además, sumó un subcampeonato en el Centro República, se colgó un oro en el Tour Sudamericano de Asunción y sigue liderando el ranking nacional en su categoría.

El certamen congregará a los mejores de las categorías Sub 13 y Sub 15 de cada país del continente, y se desarrollará en las instalaciones del VIDENA (Villa Deportiva Nacional), donde cada deportista buscará cerrar de la mejor manera el calendario anual. La competencia la organiza la Confederación Panamericana de Judo.

