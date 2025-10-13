Encontraron a un menor de edad que era buscado desde finales de septiembre

La Policía de Corrientes informó que halló a un menor de edad que desapareció en la ciudad Capital el pasado 28 de septiembre. El joven fue encontrado sano y salvo.

La desaparición del menor de 17 años fue reportada el pasado 28 de septiembre en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor.

El menor fue localizado en la jurisdicción de la capital correntina, tras su hallazgo se dio aviso a la persona denunciante y la fiscalía encargada del caso.

En tanto que en la comisaría mencionada se realizaron las diligencias de rigor.