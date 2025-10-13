¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Banco de Corrientes Eduardo Black violencia de género
Sano y salvo

Encontraron a un menor de edad que era buscado desde finales de septiembre

La denuncia por la desaparición del joven fue realizada el 28 de septiembre. 

Por El Litoral

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 12:55

La Policía de Corrientes informó que halló a un menor de edad que desapareció en la ciudad Capital el pasado 28 de septiembre. El joven fue encontrado sano y salvo.

La desaparición del menor de 17 años fue reportada el pasado 28 de septiembre en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor.

El menor fue localizado en la jurisdicción de la capital correntina, tras su hallazgo se dio aviso a la persona denunciante y la fiscalía encargada del caso.

En tanto que en la comisaría mencionada se realizaron las diligencias de rigor.

