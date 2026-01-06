La fiesta nacional que debió suspenderse por los incendios

A raíz del incendio sin control que afecta a su provincia, el intendente de la localidad chubutense de El Hoyo, César Salamín, comunicó este martes la suspensión de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, programada para el próximo fin de semana.

Se trata del primer evento de los previstos para este verano en la Comarca Andina (que incluye localidades cercanas de Chubut y Río Negro), una temporada que ya se palpitaba como de recuperación tras los incendios de El Bolsón del año pasado. Aunque con la emergencia ígnea declarada en la región se temía por nuevos focos ígneos de magnitud.

“No estamos para fiestas. Hay familias que perdieron sus bienes y debemos ponernos del lado del vecino”, afirmó Salamín, indicando que la intención es postergar la Fiesta para más adelante, cuando la situación esté controlada, y pidió colaboración a la comunidad mediante donaciones y asistencia a los equipos que continúan trabajando en el lugar.

Chubut, junto a Río Negro y Neuquén, declararon la emergencia ígnea meses atrás, decretando la prohibición absoluta de hacer fuego en espacios abiertos, lo que muchos residentes y turistas desobedecen, negligencia que es una de las causas principales de los incendios.

Además, hay focos que se presumen intencionales, pero en esta temporada las autoridades no confirmaron ningún caso todavía. También son iniciados por rayos en tormentas eléctricas, de las que tampoco este año hay registros.