Christian Petersen recibió el alta médica: “Me salvaron la vida”

Luego de días internado tras haber sufrido una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, el chef Christian Petersen (56) recibió el alta y dejó el Hospital Alemán de Buenos Aires, el día lunes 5 de enero.

El cocinero, famoso por sus participantes televisivas, se encuentra en su casa, continuando con su recuperación.

La noticia fue confirmada este martes por el propio Petersen a través de un audio que le envió al periodista de la TV Pública Juan Etchegoyen, en el que destacó que "por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa".

"Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, detalló el ex jurado del reality El Gran Premio de la Cocina (El Trece), que el día 10 de diciembre sufrió una falla multiorgánica tras su excursión al Lanín, por la que primero estuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Luego, el 26 de diciembre se hizo su traslado en avión sanitario al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde estuvo internado hasta el lunes.

“Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, agregó Petersen en un escrito que compartió con el periodista.

Por su parte, el chef destacó que bajó del volcán Lanín “muy rápido y muy contento”, pero que luego comenzó a sentirse mal.

"Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, afirmó.

“Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, señaló Petersen, agradecido con la atención recibida de parte de los profesionales de la salud.

Por último, previo a afirmar que en los próximos días tendrá los resultados de sus últimos estudios, Petersen aseguró que su estado físico era el óptimo para realizar la actividad exigente: “Estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, expresó Petersen.

