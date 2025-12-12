Presupuesto: Marcelo Rivas Piasentini expuso el proyecto ante legisladores correntinos

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, se reunió este viernes con el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Noel Breard, y varios senadores.

Durante el encuentro, Rivas Piasentini, acompañado por el subsecretario Héctor Grachot y su equipo técnico, expuso en detalle el proyecto del Presupuesto 2026

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de la Legislatura, a partir de las 9, y fue convocada por el presidente del Senado, Braillard Poccard. Durante el encuentro, se explicaron los detalles de la propuesta y se respondieron consultas de los legisladores correntinos.

Según el ministro Rivas Piasentini, la iniciativa proyecta un presupuesto equilibrado, basado en la continuidad de la política económica de la gestión provincial y la estabilidad financiera heredada de la administración de Gustavo Valdés. “El proyecto garantiza la salud financiera de Corrientes en un contexto nacional de incertidumbre macroeconómica”, sostuvo.

El presupuesto 2026, indicó el funcionario, busca sostener los cinco ejes de gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, asegurar el cumplimiento salarial, fomentar la inversión privada y promover la generación de empleo en la provincia.

¿Quiénes estuvieron en la reunión?

La reunión contó con la participación del presidente de la Cámara de Senadores Pedro Braillard Poccard; el presidente de la comisión de Presupuesto de Senado, Noel Breard; el vicepresidente primero de la cámara alta, Henry Fick, y los senadores Carlota Carballo; Sonia Quintana; Lucrecia Lértora; Sergio Flinta; Ricardo Colombi; y José Ruíz Aragón.

Al finalizar el encuentro, se decidió en conjunto mantener una nueva reunión la semana entrante.