Juan Pablo Fornaroli: “El gobernador nos pide resolver lo micro con mirada macro”

En su primer día hábil como ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli habló con Hoja de Ruta y dejó definidas las primeras claves políticas y operativas que marcarán la nueva administración. Recién instalado en su despacho, el exintendente de Mocoretá agradeció la confianza, reconoció la intensidad del inicio y puso el foco en un concepto que busca convertirse en sello de gestión: ejecutividad por encima de la burocracia.

Fornaroli sostuvo que la instrucción central del gobernador Juan Pablo Valdés es clara: un gobierno cercano, ágil y resolutivo. “El correntino necesita un Estado que funcione en lo cotidiano. El gobernador fue muy directo: menos burocracia y más acción”, afirmó.

Ese enfoque, aseguró, será su norte en un ministerio que articula múltiples áreas y que, según dijo, debe “acompañar la energía de un gobernador joven, con ritmo municipal y sensibilidad por los problemas concretos”.

Consultado por el mensaje institucional del nuevo gobernador, Fornaroli coincidió en que la prioridad planteada —el empleo— no es casual. Sostuvo que la democracia argentina enfrenta un desgaste vinculado a la falta de respuestas en lo cotidiano, y que los intendentes tienen un rol clave para reconstruir esa legitimidad.

“Hoy la gente descree cuando el Estado no resuelve lo micro. Y los intendentes viven ese contacto directo todos los días”, dijo.

Aunque aún no hay esquema formalizado, Fornaroli aseguró que ya está en contacto con jefes comunales de toda la provincia. Dijo que la primera etapa será de diálogo directo, sin intermediaciones, y que el gobernador mantiene una relación horizontal con los intendentes. “El vínculo es directo. Ya nos están escribiendo. Y muchas veces no se trata de plata, sino de agilizar trámites o pensar soluciones técnicas.”

Mirá la nota completa