Ejército: alivian penas de prisión pero inhabilitan y condenan a otro oficial por la muerte del soldado Chirino

Luego de que en noviembre de 2024 el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenara a seis oficiales del Ejército Argentino a ocho años de prisión cada uno y absolviera a otros tres luego de un juicio por la muerte del soldado Matías Chirino, la Cámara Federal de Casación Penal alivió este jueves las penas, pero les impuso inhabilitación y, además, prisión por más de seis años a uno de los uniformados que había quedado libre de culpa.

Los capitanes Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subtenientes Luis Facundo Acosta fueron condenados a 8 años de prisión cada uno el 21 de noviembre del año pasado por los delitos de abandono de persona y abuso de autoridad, tras la muerte del soldado cordobés Matías Chirino en un ritual de iniciación en un batallón del Ejército ubicado en Paso de los Libres, Corrientes.

Ahora, en la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala III les bajó unos meses las penas de prisión que purgan, aunque les aplicó un adicional, como es la inhabilitación especial por igual tiempo para ejercer cargos públicos.

Cómo quedaron las penas

Concretamente, las condenas quedaron fijadas de la siguiente manera:

-Facundo Luis Acosta, la pena de siete años y seis meses de prisión e inhabilitación.

-Claudio Andrés Luna, la pena de siete años y seis meses de prisión e inhabilitación.

-Rubén Darío Ruiz, la pena de siete años de prisión e inhabilitación.

-Hugo Reclús Martínez Tárraga, la pena de siete años de prisión e inhabilitación.

-Darío Emanuel Martínez, la pena de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación.

-Exequiel Emmanuel Aguilar, la pena de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación.

A ellos se sumó Gerardo Sebastián Bautista, con la pena de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación.

"Se trató de un cruel “bautismo” que se intentó disimular en una cena informal donde todos los condenados fueron señalados como quienes obligaron a los subtenientes ingresantes a tomar bebidas alcohólicas hasta estar sumamente ebrios. En un lamentable encuentro donde la actividad principal era maltratar, humillar, denigrar a los nuevos subtenientes, y poner en riesgo su salud", indica el fallo de Casación.

El caso

Matías Chirino murió el 19 de junio de 2022 en el Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3. de Paso de los Libres. Sufrió una broncoaspiración luego de ser obligado a beber hasta el coma alcohólico y ser sometido a ejercicios forzados por parte del grupo de sospechosos que luego fue condenado en el juicio.

Pero a ellos se sumaron otros efectivos militares que fueron absueltos, al igual que Bautista, quien ahora deberá cumplir la pena de prisión y fue inhabilitado para trabajar en el Estado. Ellos eran los subtenientes