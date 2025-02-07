Un árbol de grandes dimensiones cayó y destruyó un auto en Corrientes

Un árbol de grandes dimensiones cayó y destruyó un auto durante la tormenta que se desató de manera sorpresiva en la ciudad de Corrientes.

Según testigos de la zona, la especie generó destrozos importantes en el vehículo que estaba estacionado por calle San Martín, entre Perú y Vélez Sarsfield.

Por el momento no se reportaron heridos por el hecho.

El imprevisto temporal también generó caída de árboles en la zona de la Costanera.

CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una doble alerta por lluvias y por temperaturas extremas para la ciudad de Corrientes.

De acuerdo al organismo, se esperan lluvias y tormentas fuertes durante la noche de este viernes.

Sin embargo, las precipitaciones no traerán un alivio y se espera que continúa la ola de calor.

Para el sábado se espera una mañana calurosa con una mínima de 28 y una máxima de 38 grados.

Entre tanto, el domingo se mantendrán las mismas condiciones del tiempo, con elevada sensación térmica.

Recién está previsto un marcado descenso de temperatura para el miércoles por la noche, la llegada de lluvias a toda la provincia, según adelantaron pronósticos privados.