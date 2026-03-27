Escándalo en Salta por una boda en la quebrada

Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, un área protegida en Cafayate, y desató un escándalo.

Ahora, el Gobierno salteño asegura que la autorización que presentaron como respaldo al uso del lugar no es auténtica y llevó el caso a la Justicia para esclarecer lo que pasó.

¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Nicole Pocovi y Federico Maran, quienes celebraron en Salta su casamiento y compartieron las fotos y videos en sus redes sociales. El gobierno y el municipio con jurisdicción en la zona aseguran no haber autorizado el uso de ese espacio, reservado por sus condiciones naturales.

Incluso se denunció que hubo falsificación de una firma e interviene una fiscalía para investigar el episodio.

En las redes, una usuaria identificada como Lucía Grajales Soriano dijo ser la propietaria de una vivienda ubicada en el lugar y afirmó que el evento se trató de una boda familiar.

"Mi propiedad está dentro de la reserva de las Conchas y se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes. Si tienen alguna duda se comunican conmigo. Hablan de más sin saber", escribió la mujer, en defensa de la ceremonia.

La Quebrada de las Conchas es una de las tantas áreas protegidas por la Ley Provincial 6806, por lo que su uso está sujeto a normativas estrictas para su preservación natural. Es por eso que la Municipalidad de Cafayate publicó un posteo en el que informó que radicó "una denuncia ante las autoridades competentes”. En el caso intervino la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial, que denunció a la mujer que se adjudicó la propiedad del predio.