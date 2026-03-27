Quilmes y Huracán disputan el juego estelar del sábado

La Copa de la Liga, torneo de primera división en el fútbol capitalino, tendrá acción este sábado con la disputa de siete encuentros.

El duelo de invictos y punteros del Grupo B, Quilmes y Huracán se destaca de la jornada sabatina. Los dos equipos reúnen 7 puntos en tres presentaciones.

Por el mismo grupo, Rivadavia (3) y Mandiyú (4) se medirán con tres puntos vitales en juego para no perderle pisada a los punteros.

En otra de las interesantes propuestas, Doctor Montaña se medirá con Cambá Cuá. El equipo recién ascendido lidera el D con 6 puntos y dos partidos disputados, mientras que el Rojo tiene 4 unidades en 3 presentaciones.

Por su parte, el líder del Grupo A, Villa Raquel, arriesgará su privilegiada ubicación frente a Mburucuyá.

Mientras que en el Grupo D habrá choque de extremos. Talleres, el puntero, jugará frente a Libertad, el colista.

Programa

Sábado 28

Cancha de Lipton: 17.00 Robinson vs. Independiente y 19.00 Rivadavia vs. Mandiyú.

Cancha de Sportivo: 17.00 Quilmes vs. Huracán y 19.00 Doctor Montaña vs. Cambá Cuá.

Cancha de Libertad: 16.30 Curupay vs. Alumni y 18.30 Villa Raquel vs. Mburucuyá.

Cancha de Alvear: 16.30 Talleres vs. Libertad.

Miércoles 1 de abril

Cancha de Sportivo: 18.00 San Jorge vs. Empedrado y 20.00 Sportivo vs. Quilmes.

Jueves 2

Cancha de Boca Unidos: 16.00 Boca Unidos vs. Lipton.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente cuatro fechas, las posiciones son las siguientes:

Grupo A: Villa Raquel (3 PJ) 6 puntos, Sacachispas (4) 5, Lipton (3) y Mburucuyá (3) 4 y Boca Unidos (3) 2.

Grupo B: Huracán (3) y Quilmes (3) 7, Mandiyú (3) 4, Rivadavia (3) 3 y Yaguareté (3) 1.

Grupo C: Deportivo Empedrado (3) 7, Independiente (3) 6, San Jorge (3) 4, Robinson (3) 3 y Ferroviario (4) 1.

Grupo D: Talleres (3) 9, Curupay (3) 6, Alumni (3) 3 y Libertad (3) 0.

Grupo E: Doctor Montaña (2) 6, Cambá Cuá (3) 4, Sportivo (2) y Barrio Quilmes (3) 1.