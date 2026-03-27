Milei celebró el fallo por YPF y castigó al kirchnerismo: sus principales frases

El Presidente, Javier Milei, celebró con un mensaje emitido por cadena nacional, la obtención de un fallo judicial favorable a la Argentina en el litigio que se tramita en Estados Unidos por la nacionalización de la petrolera estatal YPF. Castigó duramente al kirchnerismo en las figuras de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del actual gobernador bonaerense, exministro de Economía, Axel Kicillof y anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones.

Sus principales frases

-Se trató de un juicio que, de perderlo, hubiera implicado pagar la suma de U$S 18.000 millones equivalentes a 70 millones de jubilaciones mínimas.

-Nos sacamos de encima una espada de Damocles.

-Tenemos una nación mas rica pero también mas seria.

-Cuando hablo de la arrogancia populista nombro a Cristina Fernández de Kirchner y el inefable Axel Kicillof

-Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos pudieron haber costado todo.

-Nos podían dejar sin YPF y el Estado fundido.

-(Sobre los U$S 18.000 millones) Tener que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de la recuperación económica.

-Las consecuencias de la nacionalización de YPF, dijo, se vieron reflejadas en riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico.

-Expropiar está mal porque robar está mal.

-Este litigio nos costó 12 años de falta de inversiones.

-El populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo, pero envía señales al resto del mundo y trae consecuencias en el mediano y largo plazo.

-Que se entienda, para todos los que se llenan la boca hablando de soberanía, la mejor forma de defender intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y seguridad jurídica.

-Esto es patriotismo, no nacionalismo barato de pacotilla.

-Lo que parecía imposible nosotros lo hicimos posible.

-En el liberalismo no apostamos, simplemente ganamos.

-Nos hacernos cargos de los errores del pasado y de las demandas del futuro.

-Estamos arreglando el desastre que nos dejaron.

-No hay que olvidar la impericia del pasado.



Asimismo, el mandatario reconoció el "trabajo riguroso, profesional, del equipo" en el que individualizó a la secretaria Legal y Técnica Maria Ibarzabal Murphy, al exsecretario de Justicia de la Nación, actual Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio,

los subprocuradores del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, así como al canciller Pablo Quirno, Luis Caputo, y el embajador Alex Oxenford.