Lanzan "Corrientes Participa" para que los vecinos decidan el destino de fondos públicos

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este sábado que lanzan la plataforma Corrientes Participa para que los vecinos puedan para decidir sobre el destino de los fondos públicos,

Se trata de una innovadora herramienta digital que permite a los ciudadanos de Corrientes decidir cómo se asignan los recursos en sus barrios.

Busca fomentar la participación y la toma de decisiones colectivas con un enfoque moderno y transparente.

De esta manera, ahora, los vecinos podrán votar por la designación de futuras ubicaciones de los Puntos Verdes, y está previsto ampliar a iniciativas relacionadas con obras y servicios públicos.

La plataforma está disponible en http://corrientesparticipa.ciudaddecorrientes.gov.ar/



Esta herramienta busca potenciar la participación ciudadana a través de un sistema accesible y transparente, alineado con las políticas de modernización y digitalización impulsadas por la gestión encabezada por el intendente Eduardo Tassano.

El secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano, explicó que “la iniciativa es una evolución del presupuesto participativo tradicional, pero con un enfoque digital que amplía el acceso y facilita la votación de iniciativas municipales. A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán decidir sobre la distribución de fondos en distintas zonas, asegurando que cada barrio tenga voz en las mejoras que le competen”.

Asimismo, el funcionario recordó que el desarrollo de "Corrientes Participa" fue posible gracias a la colaboración con la Fundación País Abierto y Digital y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de un programa internacional de transformación digital.

En ese marco, a lo largo de un año, el municipio recibió capacitaciones y asistencia técnica de expertos de la Universidad Austral y otros organismos especializados en gobierno abierto y participación ciudadana.

“Este trabajo conjunto permitió consolidar una herramienta que cumple con estándares internacionales de transparencia y eficiencia en la gestión pública”, destacó.

Como prueba piloto, la plataforma se implementó en la designación de Puntos Verdes, donde los ciudadanos pueden votar por la futura ubicación de estos espacios ecológicos financiados con presupuesto municipal. Esta primera fase servirá para evaluar el funcionamiento del sistema antes de expandirlo a otras áreas de decisión.

En los próximos meses, el objetivo es ampliar el alcance de la plataforma, permitiendo que los vecinos puedan votar sobre diferentes iniciativas relacionadas con obras y servicios públicos en sus barrios. Además, la herramienta establecerá mecanismos de validación geográfica para garantizar que solo los residentes de una determinada zona puedan decidir sobre proyectos que los afectan directamente.

ACCESIBILIDAD

Uno de los aspectos clave de "Corrientes Participa" es su accesibilidad. La plataforma está alojada en la página web de la Municipalidad de Corrientes y permite que cualquier ciudadano, con solo validar su identidad, pueda participar en la toma de decisiones sin necesidad de trasladarse a una oficina pública. Este modelo de participación digital democratiza el acceso y fortalece el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos. El Link para acceder es: http://corrientesparticipa.ciudaddecorrientes.gov.ar/

A su vez, la implementación de esta herramienta se enmarca en una estrategia más amplia de modernización y transparencia gubernamental. El municipio de Corrientes ha logrado reconocimientos internacionales, como la certificación de plata, de What Works Cities y la integración a la Alianza Internacional de Gobierno Abierto (OGP), lo que valida su compromiso con la innovación y la apertura de datos en la gestión pública.

PRUEBA PILOTO

Por su parte, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que la elección de los Puntos Verdes como primera prueba piloto del programa “Corrientes Participa” responde a la integración de dos ejes fundamentales de gestión: modernidad y sustentabilidad. “Por el lado de la modernidad, buscamos que los vecinos sean parte activa en la toma de decisiones sobre políticas públicas, y qué mejor manera de hacerlo que permitiéndoles elegir dónde ubicar los Puntos Verdes en sus barrios”, destacó el funcionario.

Asimismo, subrayó la importancia del eje de sustentabilidad en esta iniciativa, señalando que “los lugares donde instalamos los Puntos Verdes surgen, en su mayoría, por la iniciativa de los propios vecinos, quienes entendieron este cambio de paradigma en el cuidado del ambiente y demandan espacios de reciclaje cercanos a sus hogares”.

Maldonado Yonna resaltó el éxito de la participación ciudadana en cuestiones ambientales, mencionando antecedentes como la elección de los lugares para la plantación de árboles y las especies a sembrar. “Todo esto ayuda a construir políticas públicas en conjunto con la comunidad, lo que las hace más sólidas y sostenibles en el tiempo”, afirmó.

En cuanto a la adhesión de los vecinos a estas propuestas, el secretario aseguró que el interés por el reciclaje sigue en aumento: “Cada mes registramos un incremento en la cantidad de kilos reciclados, lo que nos demuestra que más ciudadanos se suman a esta iniciativa”. Finalmente, enfatizó que ´Corrientes Participa´ busca ampliar los canales de participación vecinal para consolidar una ciudad más moderna, sustentable y comprometida con el medioambiente.

