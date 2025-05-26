Cuántas empresas ya tienen un lote asignado en el Parque Industrial Santa Catalina

La Municipalidad de Corrientes avanza con las obras de infraestructura en el Parque Industrial Santa Catalina, donde 48 empresas cuentan con un lote, de las cuales cuatro están en funcionamiento.

Al respecto el Secretario de Desarrollo Económico, Francisco Ingamaro, dijo que “estamos muy contentos con los avances, ya contamos con 48 empresas con lote, de las cuales 4 están funcionando y 10 más se encuentran en proceso de radicación, y aproximadamente en un mes va a estar entrando en funcionamiento una más”.

El funcionario indica que se trata de un espacio estratégico y multisectorial: “está denominado como una zona de actividades económicas, donde hay empresas de logística, de alimentos, de baterías, envasadoras de agua, en general de rubros muy diversos”.

Sobre el proceso de adquisición de lotes, Ingamaro indicó que “las empresas interesadas deben ingresar al link que se encuentra en la página web del municipio o bien acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en 25 de Mayo 730, planta alta, donde tenemos un equipo que lo va a acompañar en todo el proceso”.

INFRAESTRUCTURA

Las obras de infraestructura y hoy el predio cuenta con un camino de acceso, energía, agua potable, cloaca y pavimento.

El secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera, detalló: “Hemos iniciado con todo el plan de iluminación que ya se ha completado en dos etapas para las empresas que ya están instaladas”.

Cabrera mencionó que “se ha hecho también todo el sistema de desagües pluviales que necesitaba el Parque Industrial para escurrir el agua en los días de lluvia”, y agregó que también “se llevó a cabo el cerramiento en conjunto con el Gobierno Provincial de todo el perímetro”.

Además, destacó la finalización de “la iluminación LED y la pavimentación de 1200 metros dentro del predio, trabajos que favorecen mucho a las empresas que ya están instaladas para el tránsito diario, para sacar su mercadería, para poder recibir a sus proveedores”.

En cuanto a lo proyectado, el funcionario indicó: “Estamos proyectando realizar nuevos pluviales que necesitan otros sectores del predio, así como obras de cordón cuneta y enripiado, en una primera medida para las calles internas, que permitan asegurar la transitabilidad para las empresas que están funcionando ahí”.

VÍNCULO CON ESCUELAS

Ingamaro afirmó que: “Trabajamos con un sistema de acercamiento a los estudiantes en general, tanto de colegios secundarios como universitarios, para que conozcan qué se hace en el parque, qué obras hay en ejecución y qué hacen las empresas”.

Los estudiantes, tanto de colegios secundarios o bien universitarios, interesados en conocer o visitar el parque pueden comunicarse a través del sitio web del municipio o dirigirse directamente a la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en 25 de Mayo 730.

Estas visitas guiadas buscan incentivar a los jóvenes por carreras que demandarán las empresas que se están radicando en el PIT. Además, que conozcan este modelo de gestión pública-privada en un espacio geográfico diseñado estratégicamente para fortalecer y potenciar la actividad económica.