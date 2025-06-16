Corrientes, sede de la final de una de las competencias de freestyle más importantes del país

La ciudad de Corrientes fue anfitriona de la Final Nacional de Supremacía MC Argentina 2025, una de las competencias de freestyle más importantes del país, que se desarrolló este sábado en el Club Sportivo.

Con la participación de 24 competidores de más de 12 provincias argentinas y del extranjero, el evento reunió a los máximos exponentes del arte urbano en una jornada colmada de talento, música y expresión juvenil.

La competencia contó con la conducción de Grazzo, Ceci Host y Fura, musicalización a cargo de DJ Hei Zenh, y un jurado de reconocida trayectoria compuesto por Manaoso, Stoll y Ele.

El ganador fue “Abel”, oriundo de Buenos Aires, quien representará a Argentina en la final internacional de Supremacía MC, cuya sede será anunciada próximamente.

“Vine con muchas ganas de competir, pero la verdad es que vivirlo acá en Corrientes superó cualquier expectativa. Desde el momento en que llegué, el público me trató con un respeto y un cariño que me emocionó mucho. Fue mi primera vez en esta provincia y me llevo un recuerdo increíble: la energía, el calor humano, la pasión por el freestyle”, expresó el flamante campeón.

“Eventos como este son fundamentales para que nuestro arte crezca, se profesionalice y llegue a más lugares. Para mí, ganar esta final significa mucho: no sólo es un paso importante en mi carrera, también es una experiencia que me marcará para siempre. Corrientes me regaló una gran historia que voy a llevar conmigo”, dijo tras recibir el premio.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, presente en el evento señaló: “Tener a competidores de tantas provincias aquí en Corrientes no sólo pone a la ciudad en el centro del mapa cultural urbano, sino que también ofrece a nuestros artistas locales la posibilidad de participar de eventos de gran nivel sin necesidad de trasladarse a otras ciudades”.

Además, no solo fue una vidriera para talentos emergentes, sino también un punto de encuentro cultural. “Apostamos a la diversidad cultural, a las expresiones artísticas emergentes, y a generar oportunidades para los jóvenes. Estos eventos también impactan positivamente en la economía local, con movimiento turístico, consumo en comercios y servicios. Así construimos una ciudad de eventos, una ciudad que recibe, que celebra, que se enriquece con la cultura”, aseveró Calvano.

La organización general estuvo a cargo de Andrés Treci, quien destacó la magnitud del evento: “Trajimos por primera vez a Corrientes un evento de nivel nacional e internacional. Recibimos competidores de provincias como Misiones, Formosa, Chaco, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, y también de Paraguay. Vinieron horas y horas en colectivo para cumplir un sueño y eso demuestra el poder transformador que tiene el freestyle".







