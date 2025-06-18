Capital no registra inconvenientes pese a los 203 mm de lluvia caidos desde el sábado

La lluvia no da tregua en la capital correntina, donde se registró una caída de 34 mm hasta la mañana de este miércoles. En tanto que la Municipalidad de Corrientes informó que el sistema de desagües pluviales respondió sin mayores inconvenientes.

Según datos oficiales entre el sábado 13 y la mañana de este miércoles se registraron 203 milímetros de agua caída, con picos de 90 mm en un sólo día. Pese a ello, no se registraron anegaciones y la circulación en la ciudad no se vió afectada.

El subsecretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes, José Pedro Ruiz, dijo al respecto que: “Esto pudo haber complicado el drenaje en otros contextos, pero el trabajo previo de mantenimiento y el monitoreo constante de las cuadrillas hizo que no tengamos situaciones críticas que lamentar”.

Ruiz informó que hasta el momento no se reportaron caídas de árboles ni postes, ni voladuras de techos.

La Municipalidad solicita a los vecinos colaborar con las medidas preventivas durante días de lluvia: evitar arrojar botellas, bolsas y otros residuos en la vía pública, ya que pueden obstruir los desagües y provocar anegamientos.

Ante cualquier emergencia, continúa habilitada la línea gratuita 147 para canalizar reclamos y brindar asistencia a la comunidad.