Tiempo para el fin de semana largo: se van las lluvias y llega el frío polar

Después de varios días grises, con lloviznas persistentes y altos niveles de humedad, la ciudad de Corrientes se prepara para recibir un frente frío dentro de los próximos días y un marcado descenso de temperatura.

El pronóstico extendido indica que las lluvias comenzarán a disiparse a partir del lunes, dando paso a una semana marcada por el sol, pero también por un fuerte descenso en las temperaturas.

Viernes con lloviznas y temperaturas templadas

Para este viernes 20 de junio, aún se esperan precipitaciones aisladas, principalmente durante la mañana, con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 16 °C de máxima, en lo que será el último día del actual período inestable.

Fin de semana fresco y con posibles lluvias

El sábado 21 no se esperan lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura mínima descenderá a 8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C. En tanto, el domingo 22 podrían registrarse nuevas precipitaciones durante la tarde o noche, aunque con baja probabilidad. La temperatura máxima rondará los 20 °C.

A partir del lunes: sol y frío invernal

El lunes 23 marcará el inicio de una seguidilla de días soleados, pero con un marcado descenso térmico. Se espera una mínima de 8 °C y una máxima de apenas 14 °C. Para el martes 24 y miércoles 25, el termómetro continuará en descenso, registrando mínimas de hasta 1 °C, lo que augura mañanas heladas y tardes frescas.

El jueves 26 se mantendrá el tiempo seco, con cielo parcialmente soleado y temperaturas máximas en torno a los 15 °C.

Recomendaciones ante la ola polar

Con la llegada de una masa de aire frío, se recomiendan a la población tomar recaudos, especialmente en lo referente al abrigo de niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

