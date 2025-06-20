Corrientes: suspenden el acto por el Día de la Bandera por mal tiempo

El Ministerio de Educación de Corrientes informó este viernes que se suspendió el acto central de promesa por el Día de la Bandera . El evento estaba previsto a realizarse en la costanera e incluía el tradicional desfile de lealtad a la enseña patria por parte de alumnos de cuarto grado.

La decisión fue informada a través de la redes sociales de la cartera educativa y fue tomada ante la inestabilidad del tiempo y la probabilidad de lluvias durante la mañana, lo que impedía garantizar el normal desarrollo del acto al aire libre.

"Las condiciones no daban para el acto", explicó el director de Educación Física, Alejandro Simoni, en diálogo con Lt7.



