Fotos: así fue el acto por el día de la bandera en Corrientes

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano encabezó este viernes el acto de homenaje al día de la bandera con la presencia de alumnos y autoridades. El evento se realizó en la costanera Sur de Corrientes en el marco del 205° aniversario del Paso a la Inmortalidad del general Manuel Belgrano.

La ceremonia oficial comenzó a las 8:30 con el izamiento del pabellón nacional en el Mástil Mayor, ubicado frente al ex Regimiento 9, sobre la costanera General San Martín.

El acto contó con la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones educativas y alumnos de distintas escuelas de la ciudad.

Luego del izamiento, las autoridades se trasladaron a la plazoleta General Manuel Belgrano, ubicada en la intersección de la avenida 3 de Abril y Pago Largo, donde se depositó una ofrenda floral en memoria del creador de la bandera argentina.



