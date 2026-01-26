Todo lo que tenés que saber sobre la primera noche de los Carnavales Barriales en Corrientes

La ciudad de Corrientes se prepara para vivir una de sus expresiones culturales más auténticas. Este martes, el barrio Bañado Norte será el escenario de la jornada inaugural de los Carnavales Barriales 2026.

Con el despliegue de 27 comparsas, agrupaciones musicales y humorísticas, el corsódromo itinerante comenzará su recorrido por seis escenarios diferentes, llevando el brillo y el ritmo del momo a cada rincón de la capital.

La gran apertura está prevista para las 20:00 sobre la avenida Gobernador Ruiz, en el tramo comprendido entre las calles Colombia y Perú. Al ser un evento de acceso libre y gratuito, desde la organización municipal recordaron que los vecinos pueden asistir con sus propias silletas, aunque se aplicarán estrictas medidas de seguridad en los ingresos.

Recomendaciones y prohibiciones

Para garantizar el orden y la limpieza durante el desfile, la Municipalidad emitió una serie de pautas para el público:

Seguridad: Está prohibido el ingreso con envases de vidrio y elementos punzantes.

Convivencia: Se solicita no arrojar nieve a los comparseros para no dañar sus trajes y depositar los residuos en los contenedores habilitados.

Inclusión: Habrá un sector exclusivo para personas con discapacidad. Los interesados solo deben contactar al personal de organización para ser ubicados cómodamente.

Operativo de tránsito y desvíos

Debido al montaje del corsódromo, la circulación vehicular en la zona se verá afectada desde las 18:00. El corte principal será sobre avenida Gobernador Ruiz, lo que implicará desvíos en las líneas de transporte público que transitan habitualmente por el Bañado Norte. Se recomienda a los conductores evitar el área y utilizar vías alternativas para prevenir demoras.

Las agrupaciones que abrirán la fiesta

La primera noche contará con una grilla completa que refleja la diversidad del carnaval correntino. Entre las agrupaciones que dirán presente se destacan: Osiris, Ñande Mbareté, Cambá Cuá Show, Imperial, Ará Porá y Aramú.

También formarán parte del desfile las agrupaciones humorísticas y máscaras sueltas como Los Dandys, Las Traviesas, La jaula de las locas y los Payasos del Cacique, sumado a la participación especial del Centro de Jubilados de la Provincia, demostrando que el carnaval barrial es una fiesta que integra a todas las edades y sectores de la comunidad.

Cronograma completo