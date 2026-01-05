Comenzó la festividad a San Baltazar en Corrientes

Este domingo por la noche comenzaron las actividades en torno a la celebración de San Baltasar en la ciudad de Corrientes. Las mismas se extenderán hasta el martes 6 de enero con una variada grilla de números artísticos e iniciativas en distintos puntos de la ciudad. El intendente Claudio Polich estuvo presente en el barrio Camba Cuá, donde destacó el valor cultural de esta festividad, que además fomenta la economía local y el turismo.

“Es una satisfacción poder acompañar un evento cultural de esta naturaleza que tiene que ver con la identidad de un barrio de la ciudad, el Camba Cuá, este lugar donde se venera la imagen de San Baltasar”, dijo el jefe comunal en la oportunidad.

A su vez, ratificó que uno de los ejes de la gestión es “tratar de recuperar la identidad de cada uno de los barrios y lugares de la ciudad de Corrientes que tiene mucho que aportar y mostrar desde la cultura, arquitectura, gastronomía, desde la música y sus imágenes religiosas”.

En este punto, remarcó que este tipo de celebraciones fomentan la actividad local y enriquecen la propuesta turística de la ciudad. “Pretendemos que sea una fiesta típica de la ciudad de Corrientes”, anticipó.

Por su parte, Karen Anderson, secretaria de Cultura y Educación municipal, detalló el aporte realizado desde la gestión para llevar adelante los festejos. “Este año decidimos apostar más fuerte a los trabajadores de la cultura local y a nuestros músicos locales. Tenemos una grilla que contempla por sobre todo eso y también la participación de artistas emergentes y números fuertes de artistas destacados”, comentó.

De la misma forma, la funcionaria agregó: “Corrientes se ha posicionado como una ciudad turística y de eventos y San Baltasar es uno de los hitos culturales principales”. Por último, invitó a la comunidad a sumarse y participar: “Tenemos una agenda de actividades riquísimas, gratuitas y abiertas a todo público”.

Celebración que crece año a año

Gabriela Caballero, de la Cofradía de San Baltasar, comentó en la oportunidad los orígenes de esta celebración en el barrio Camba Cuá hace 32 años. “Es una fiesta muy arraigada en este barrio de Corrientes y que tiene como eje principal al Santo Rey Baltasar”, expresó.

También destacó que la convocatoria crece año a año, sumando cada vez más ciudadanos que se acercan a celebrar a este santo. De la misma forma, agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes en este camino: “El municipio desde el año 2012 nos fue acompañando hasta hoy y siempre a la par, viendo lo que necesitábamos y poniendo la parte logística; las familias estamos sumamente agradecidas”.

Las actividades continuarán este lunes 5 de enero con el Temple de parches y la marcha de la Cofradía de San Baltasar, que se extenderá desde Edison y Costanera hasta el Parque Camba Cuá.

Asimismo, el 6 de enero será la celebración central con la tradicional misa y procesión, acompañada por el sonido de los tambores, comparsas y un festival abierto al público en el Parque Cambá Cuá.