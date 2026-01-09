La UTA acató la conciliación obligatoria y vuelven los colectivos en Corrientes

Los usuarios del transporte público en la ciudad Capital recuperan la normalidad. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes informó que acata la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, poniendo fin al paro por tiempo indeterminado que había dejado a miles de personas a pie desde la madrugada del jueves.

La resolución oficial establece un plazo de 15 días de vigencia en los cuales las partes están obligadas a sentarse a negociar y las empresas no pueden tomar represalias contra los trabajadores, mientras que el gremio debe garantizar la prestación del servicio.

El comunicado de la UTA

A través de un documento oficial, la conducción gremial explicó los motivos del levantamiento: “Esta Junta Ejecutiva decide levantar la medida en resguardo de la fuente de trabajo y en aras de la paz social”, tras la declaración de ilegalidad de la acción directa por parte de las autoridades laborales.

No obstante, desde el sindicato advirtieron que la lucha continúa: “Vamos a agotar todas las instancias legales a fin de acortar los plazos para llegar a destrabar el conflicto”, aseguraron, dejando en claro que el malestar por la liquidación de haberes persiste entre los choferes.

El origen del conflicto

La crisis en el transporte urbano se desató el miércoles, cuando los trabajadores constataron que las empresas habían realizado un pago parcial de los salarios. Según detalló José Luis Sabao, referente de la UTA local, los montos depositados en las cuentas de los choferes no alcanzaban siquiera el 50% de lo acordado en las paritarias vigentes.

Como consecuencia, durante todo el jueves el servicio fue nulo en casi todas las líneas del sistema, con la única excepción de las unidades 101 y 110 pertenecientes a la empresa Turismo Miramar, que operaron con normalidad. Con el acatamiento de la conciliación, todas las líneas retoman sus recorridos habituales a partir de las primeras horas de este viernes.