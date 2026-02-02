El gesto de Wanda Nara hacia Eugenia Tobal que reavivó viejas tensiones

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de compartir un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales. Esta vez, la empresaria y conductora dedicó un elogio público a Eugenia Tobal, un gesto que para muchos usuarios escondió algo más que una simple recomendación literaria y fue interpretado como una nueva provocación en su enfrentamiento con la China Suárez.

El mensaje estuvo vinculado al libro “Esa nueva piel. Sobre la maternidad, el duelo y sus alrededores”, recientemente publicado por Tobal. Wanda compartió la imagen de la portada y escribió sin rodeos: “Qué hermosa sos, Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza. Se los recomiendo”.

Aunque a primera vista el posteo parecía un reconocimiento genuino, rápidamente despertó suspicacias. En redes, muchos señalaron que el elogio no fue casual y que funcionaría como una indirecta dirigida a la China Suárez, con quien tanto Wanda como Tobal mantienen conflictos del pasado que nunca terminaron de cerrarse.



El contenido del libro también sumó peso a la interpretación. En sus páginas, Tobal aborda uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de un hijo durante su relación con Nicolás Cabré. En ese contexto, el gesto de Wanda fue leído por algunos como una forma de traer al presente una historia sensible y cargada de tensión, con un guiño que no sería inocente.

El trasfondo del conflicto se remonta a varios años atrás, cuando Cabré inició una relación con la China Suárez mientras aún estaba casado con Tobal. Desde entonces, la relación entre ambas actrices quedó marcada por el distanciamiento y los rumores, una herida que cada tanto vuelve a abrirse en el universo mediático.

Con este nuevo movimiento, Wanda Nara volvió a demostrar que cada uno de sus posteos puede tener múltiples lecturas. Mientras el mensaje a Eugenia Tobal fue celebrado por algunos como un gesto de apoyo, para otros fue una señal clara de que la disputa con la China Suárez sigue latente y lista para sumar un nuevo capítulo.

minutouno.com